Захарова о деле Валиевой: «Этот удар пришелся по всем. Ведь задача сил зла заключается в том, чтобы нас всех перессорить»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об итогах Олимпиады-2022 в Пекине.

«Нас периодически пытаются каким-то образом отстранить или лишить чего-то, но у нас каждый раз получается отстоять свои права. И то, что сегодня видите, – результат работы и спортсменов, и тренеров, и государства – нашей страны», – сказала Захарова.

Также представитель МИД поделилась мнением о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Этот удар, который наносили по одному спортсмену, он пришелся по всем.

Ведь задача, ну, по большому счету уже практически сил зла, заключается в том, чтобы нас всех перессорить, нас всех стравить друг с другом, сказать, что мы никто, что мы ничего не можем.

Но не получается у них каждый раз.



Та несправедливость, которая творилась в отношении наших фигуристов, та возня, те жуткие интриги, которые были устроены...

К сожалению, мы их, как дипломаты, как люди, которые занимаются ведением переговоров с так называемыми партнерами, мы это чувствуем, к сожалению, и часто, и на протяжении многих лет.

Поэтому хотелось просто защитить наших ребят», – добавила Захарова.

Олимпиада-2022 показала, как противоречив наш спорт: с разных ракурсов это похоже и на провал, и на бодрое развитие