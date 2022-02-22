«Представьте, если бы фигуристы или хоккеисты не выходили на лед два месяца, а потом пытались бороться за медаль на Олимпиаде». Фристайлистка Таталина о проблемах с тренировками в России

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала о трудности спортивной подготовки в стране.

На Олимпиаде в Пекине Таталина заняла четвертое место в лыжном слоупстайле и десятое – в биг-эйре.

«На третьем трамплине я исполнила Double Cork 1440 – трюк, который никто из девочек в слоупстайле вообще не делал, а уж тем более на Олимпийских играх. Я тогда первый раз в жизни приземлила его на снег: к сожалению, у нас получилась рваная подготовка – она была сорвана по разным причинам. Могу лишь сказать, что свою программу, «даблы», я прыгала в ноябре.

Представьте, если бы фигуристы или хоккеисты не выходили на лед два месяца, а потом пытались бы бороться за медаль на Олимпиаде. И были бы при этом на две головы выше! К сожалению, в России есть проблемы с парками – у нас нет трасс мирового уровня, где можно было бы выполнять свою программу и полноценно тренироваться. Системы подготовки в принципе нет.

Поэтому снежная подготовка в составе сборной команды России проходит за границей. Вся остальная подготовка у меня проходит в Москве, под руководством специалистов из моего центра индивидуальной подготовки спортсменов», – сказала Таталина.

«Сейчас я в о-о-чень активном поиске спонсоров для полноценной подготовки к соревнованиям и к сезону, чтобы постоянно прогрессировать. А не иметь рваную подготовку с перерывами в две-три недели без снега в Москве в течение сезона.

В моих дисциплинах большая медийная, и спонсорская поддержка. В России, к сожалению, есть ограничения на личное спонсорство спортсмена, из-за которых нет возможности для полноценной подготовки. Если все сложится, то к следующим Олимпийским играм я буду готовиться уже по-другому», – добавила спортсменка.

«Меня засудили, это нечестно!» Россия затеяла скандал во фристайле, но у протеста нет шансов – хотя прыжок Таталиной уникален