Катарина Гербольдт: «Китайцы Суй и Хань были достойны. Победа этой пары была ожидаема»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала победу китайской пары Вэньцзинь Суй и Цун Хань на Олимпиаде в Пекине.

«Китайцы были достойны. Победа этой пары была ожидаема. У Тарасовой и Морозова был лучший прокат за последние несколько лет. Их олимпийский опыт, опыт тренеров, которые вели ребят, помог выступить сегодня на таком уровне.

Мишина и Галямов уже второй сезон показывают свою надежность и стабильность. Тем не менее они дебютанты на этих Играх, и здорово, что ребята не дрогнули. Несмотря на то что откатали еще две программы в командном турнире, у них хватило и сил на личный прокат – это здорово», – сказала Гербольдт.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы