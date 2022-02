На американских фигуристов Книрим и Фрэйзера подали в суд за нарушение авторских прав во время Олимпиады в Пекине

Музыкальная группа Heavy Young Heathens подала в суд на американских фигуристов Алексу Книрим и Брендона Фрэйзера за нарушение авторских прав.

Книрим и Фрэйзер выступают вместе в парном катании. Как сообщает портал Courthouse News, иск был подан после выступления дуэта в командном турнире Олимпиады в Пекине. Фигуристы исполнили короткую программу под песню The House of the Rising Sun, записанную группой Heavy Young Heathens.

Среди ответчиков по данному иску также числится Федерация фигурного катания США.

«У нас великолепная команда, которая этим занимается, так что насчет всего того, что происходило в последнее время, мы не особо в курсе, нам не сообщали новую информацию, и мы не участвовали в этом.

Мы старались сфокусироваться на своем выступлении. Конечно, нам расскажут обновления по ситуации сегодня попозже. Но прямо сейчас мы знаем очень мало деталей», – цитирует Фрэйзера ТАСС.

Сегодня Книрим и Фрэйзер заняли шестое место в соревнованиях пар. В командном турнире они ранее завоевали серебро.