Ирина Слуцкая: «Наконец-то мы увидели Тарасову и Морозова во всей красе. Хоть и китайцы постарались, наши выступили намного красивее»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила выступление российских пар на Олимпиаде в Пекине.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов сегодня завоевали серебро, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – бронзу. Победу одержали китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

«Потрясающе! И Мишина с Галлямовым, и Тарасова с Морозовым катались отлично! Настолько все четко, ровно, без волнений. Безумно жаль, что не хватило 0,47 сотых балла, какой-то завиточек элемента.

Наконец-то мы увидели Тарасову и Морозова во всей красе. Их преследовали неудачи, ошибки, и вот они выступили по максимуму. Была безумно интересная борьба.

Главное, что в призы вошли самые достойные. Хоть и китайцы постарались, наши выступили намного красивее», — сказала Слуцкая.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря