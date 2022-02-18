Бестемьянова о соревнованиях пар на Олимпиаде: «Судьи специально делают задел для китайцев. В произвольной Мишиной и Галлямову равных нет»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты короткой программы пар на в Пекине.

После короткой программы лидирует китайская пара – Цун Хань, россияне и Владимир Морозов – 2-е, и Александр Галлямов – 3-и, и Дмитрий Козловский 4-е.

«Китайцы сегодня очень понравились, прибавили по сравнению с осенними прокатами.

Наконец выдали чистый прокат Тарасова и Морозов, просто молодцы, в нужное время в нужном месте, что называется. Мне кажется, по технике они даже выигрывают у китайцев.

У Мишиной и Галлямова были крошечные недочеты, которые были не видны простому зрителю, но это дало возможность судьям их переместить, специально делают задел для китайцев, в произвольной Мишиной и Галлямову равных нет.

Бойкова и Козловский прекрасно катались, жаль, что Саша коснулась рукой на выезде из выброса, что дало возможность поставить им меньше баллов», – сказала Бестемьянова.

Мишина и Галлямов только 3-и после короткой, а у китайцев мировой рекорд. Реально ли России вырвать золото в гостях?