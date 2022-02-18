Галлямов об ответе Мишиной в интервью ВВС: «Пусть у иностранных журналистов будет русский переводчик, чтобы русский язык знали как можно больше людей»

Российские фигуристы и рассказали, что смогли отдохнуть после участия в командном турнире на в Пекине.

После короткой программы в личных соревнованиях Мишина и Галлямов идут на третьем месте.

«Обычный перерыв между соревнованиями. Вообще отключились от командного турнира, как новые соревнования. Спали, ели, гуляли по деревне.

Спортсмен должен быть готов ко всему, кто-то переезжает в другой город от родителей, чтобы кататься. Мы спокойно к этому относимся, суперкомфортных условий нам не нужно, мы довольны», – сказала Мишина.

«Нам хорошо. Был хороший перерыв после командного турнира, чтобы передохнуть. Мы спокойно вышли на сегодняшние соревнования. Со здоровьем все в порядке, сегодня без проблем выступили», – отметил Галлямов.

Также фигуристы прокомментировали реакцию Анастасии на вопрос журналиста BBC после победы в командном турнире.

Мишину спросили на английском языке, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе, на что она сказала: «Я нихера не поняла».

Мишина: Отвечу просто: я получила много поздравлений после короткой программы, это не может не радовать!

Галлямов: Пускай у иностранных журналистов будет русский переводчик, чтобы русский язык знали как можно больше людей.

«Я нихера не поняла». Мишина в ответ на вопрос российским фигуристам после победы в командном турнире Пекина-2022