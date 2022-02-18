Вэньцзинь Суй: «Мы постоянно пытались поднимать уровень. Надеемся, сможем на этой Олимпиаде показать результат четырех лет работы»

Китайские фигуристы и рассказали, что рады принять участие в Олимпийских играх в своей стране.

После короткой программы у спортивных пар Суй и Хань лидируют.

«Мне кажется, что каждый атлет хочет показать все самое лучшее, когда они друг с другом соревнуются. И мы тоже. Мы хотим, чтобы все могли увидеть красоту того, что мы делаем, показать стиль китайских спортсменов, для нас это прежде всего красота.

Мы постоянно пытались поднимать уровень. Чтобы серьезно улучшить то, что мы делаем, мы постаралась улучшить качество наших программ, все вращения. Мы надеемся, что на этих Играх сможем показать результат четырех лет работы», – сказала Вэньцзинь Суй.

«Мы выступаем у себя дома, знаем все вокруг. Мы смогли показать результат, очень этому рады. Завтра надеемся показать программу высокого уровня сложности, верим, что завтрашний день для нас всех будет весьма интересным», – добавил Цун Хань.

Мишина и Галлямов только 3-и после короткой, а у китайцев мировой рекорд. Реально ли России вырвать золото в гостях?