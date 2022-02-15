Теннелл о деле Валиевой: «Я потрясена до глубины души. Обидно узнавать, что правила, по которым мы живем и тренируемся, являются одноразовыми»

Американская фигуристка Брэди Теннелл прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянки Камилы Валиевой, которая сможет продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.

«Я на самом деле потрясена до глубины души из-за того, что в моем виде спорта и олимпийский комитете приняли такое решение.

Как обидно для каждого фигуриста узнавать, что правила, по которым мы живем и тренируемся, являются одноразовыми для тех, кто за это отвечает.

Мое сердце сейчас вместе со всеми чистым спортсменами, которые участвуют в этих Играх. Каждый из вас может выйти на лед с гордостью, зная, что вы внесли свой вклад в защиту олимпийских ценностей.

Я должна задуматься о том, какой посыл несет эта ситуация не только другим спортсменам, но и остальному миру. Разве мы хотим, чтобы наш вид спорта был представлен именно так?», – написала Теннелл в твиттере.

Выстраданный дебют Валиевой (за ней Трусова и Щербакова), перенесенная эстафета биатлонистов и внезапный шанс в бобслее. Мы ждали этот день

«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪