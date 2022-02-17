Американская журналистка Бреннан: «Любой, кто восхищается Трусовой, должен помнить: она тренируется у того же тренера, что и Валиева. Этот тренер под следствием»

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась о выступлении российской фигуристки в произвольной программе на Олимпиаде-2022.

Трусова исполнила пять четверных прыжков. Она завоевала серебро Олимпиады.

«На прошлой неделе Нэтан Чен приземлил пять квадов. Сегодня вечером Александра Трусова приземлила пять четверных.

Любой, кто восхищается выступлением россиянки, должен помнить: она тренируется у того же тренера, что и . Сейчас этот тренер находится под следствием», – написала Бреннан.

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