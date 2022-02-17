Председатель Духовного собрания мусульман России: «Валиева нам родной человек, она соплеменница. Желаем ей успехов, чтобы в жизни ей помогал всевышний»

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов поделился мнением о фигуристке .

«Камила нам родной человек, она соплеменница нам, татарка. Она еще совсем юная – мы смотрим на нее и радуемся, что у нас в России есть такие звезды. И мы видели фотографии, как она поднимала руки и молилась, поэтому можно только за нее порадоваться. Многие мусульмане, татары на это обратили внимание.

Мы желаем ей всяческих успехов, чтобы в жизни ей помогал Всевышний – чтобы все получалось и сложилось. И не только в спорте, но и в ее образовании, и в семейной жизни.

Нельзя путать политику и спорт. К сожалению, в последнее время в мире все перемешалось, уже все смешивают – и культуру, и спорт, и религию, – это неправильно, нельзя этого делать», – рассказал Крганов.