Духовник сборной России: «В Валиевой чувствуется основательная закваска, у нее есть сила воли и умение держать удар»

Духовник сборной России протоиерей Андрей Алексеев поделился мнением о .

«Так получилось, что первой из спортсменов, кого я встретил по приезде в Олимпийскую деревню, была именно Камила. Помещение, выделенное Олимпийским комитетом России под часовню, соседствует с комнатами, в которых живут спортсмены, и в тот момент, когда я впервые туда пришел, там же оказалась и Камила, заглянувшая в гости к своим друзьям-фигуристам, членам сборной.

Мы с ней пообщались по ходу нашего движения, я постарался найти добрые слова утешения и поддержки. Ведь все мы – часть одной команды, мы плывем на одном корабле, и если кто-то попал в беду, то, я полагаю, держаться от этого в стороне было бы неправильно и бесчеловечно.

Да, на плечи этой хрупкой девушки выпали немалые испытания, но в ней чувствуется основательная закваска: ведь свойственная всем спортсменам привычка к дисциплине, порядку и преодолению трудностей формирует сильный характер.

Эмоции могут быть у каждого из нас, но главное, что у Камилы есть сила воли и умение держать удар. И дай Бог в сложившейся ситуации и ей, и всем нам, всей нашей большой и дружной семье продолжать делать то, чему нас учили наши благочестивые предки: нести трудности друг друга во имя идеалов мира, единства и любви», – рассказал Алексеев.