Катарина Витт: «Я росла, ориентируясь на такие ценности, как честность и искренность. Поэтому скажу прямо: использование допинга должно вести к пожизненному отстранению»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о проблеме допинга в спорте, а также поделилась мнением об отмене церемонии награждения за командный турнир на Олимпиаде-2022.

Церемония награждения не состоялась из-за положительного допинг-теста , о котором стало известно 7 февраля.

– Допинг – большая проблема в фигурном катании?

– Прежде всего, с моей точки зрения и с точки зрения всех честных и чистых спортсменов, не должно быть никакой терпимости к использованию допинга в любом виде спорта и в любых дисциплинах.

Скажем, в фигурном катании не было выявлено ни одного случая использования запрещенных препаратов на международном уровне, поскольку он никак не помогает сделать четверной прыжок или кататься изящно и красиво.

Да, быть может, благодаря допингу на тренировке спортсмен сможет выполнить прыжок не 50 раз, а 100, и это позволит лучше его отработать. Но, по правде говоря, я никогда об этом не задумывалась. Мне никогда не приходила мысль: «Интересно, поможет ли это?»

Я росла, ориентируясь на такие ценности, как честность и искренность. Всего нужно достигать самому, и у всех должны быть равные шансы. Поэтому скажу прямо: использование допинга должно вести к пожизненному отстранению.

Опять же, Валиевой 15 лет, и мы пока что не получили окончательных результатов, но очевидно, что в такое положение поставили окружающие ее взрослые. Не могу представить, как она сейчас переживает, в таком юном возрасте это должно быть невыносимо.

– МОК принял решение не проводить церемонию награждения, если Валиева окажется в тройке призеров. Как на это реагировать?

– Это стало большим разочарованием для всех. Мы оказались в роли проигравших – происходящее невыгодно никому. Возьмем, например, командные соревнования.

От каждой страны выступали по шесть спортсменов. Россия победила, США – на втором месте, Япония – на третьем. И две другие команды лишили церемонии награждения. Это самое худшее, что может случиться.

Они выступают ради медали, неважно какой: золотой, серебряной или бронзовой. И один из самых важных моментов – это оказаться на пьедестале и услышать гимн своей страны или разделить подиум со своими соперниками, которые зачастую твои хорошие друзья и вы глубоко друг друга уважаете.

Так что хотя бы по этой причине отсрочка награждения – это нечестное решение, поскольку организаторы не знают, чем все закончится. Это настоящая катастрофа для спорта в целом и в первую очередь для всех затронутых спортсменов, – сказала Витт.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?