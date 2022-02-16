Катарина Витт: «Валиева великолепна, но события прошлой недели в каком-то смысле изменили то, как люди смотрят на нее. И это самое грустное в этой истории»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением о том, что допустили к личному турниру Олимпиады-2022 в Пекине.

– Несмотря на все то, с чем Валиева столкнулась в последние несколько дней, она лидирует после короткой программы в соревновании одиночниц.

– Мне бы не хотелось оказаться на ее месте: выходить на лед, находясь под таким огромным давлением. Она проявила невероятную смелость. Да, совершила небольшую ошибку, и все же... Ей пришлось выступать под пристальными взглядами людей со всего мира, внимание было приковано к ней и, разумеется, к остальным участникам соревнований.

На плечах этой 15-летней девочки лежит тяжелое бремя. Несправедливо, что ей пришлось столкнуться с таким давлением. В том числе поэтому наблюдать за ней было настоящим удовольствием, она выступила потрясающе. Должна сказать, что она катается на совершенно недостижимом уровне. Вечер для нее выдался непростым, но она справилась.

– Насколько сложно очистить свой разум и сосредоточиться на текущей работе, когда вокруг происходят подобные вещи?

– Это очень непросто. Я с большим удовольствием наблюдала за ней во время чемпионата Европы, ее программы заслуживают всяческих комплиментов. Камила великолепна – четверные прыжки, тройные аксели и в особенности личное обаяние и грациозность на льду.

Но, должна признать, что события прошлой недели в каком-то смысле изменили то, как люди смотрят на нее. И это самое грустное в этой истории. Повторюсь, я, без сомнения, считаю ее жертвой. Ей 15 лет, она несовершеннолетняя и не должна была иметь дело с проблемами, с которыми сейчас столкнулась. Сравнивать мой олимпийский опыт с ее попросту невозможно.

– Насколько важное значение во всей этой истории играет возраст фигуристки?

– Мне хотелось бы выдвинуть немного провокационное предложение: в Олимпийских играх должны принимать участие спортсмены не моложе 18 лет.

Я задалась этим вопросом после Игр-2014 в Сочи, на которых выступала . У нее было невероятно красивое выступление, кажется, под музыку из «Списка Шиндлера». Я очень надеялась увидеть, как она расцветет через четыре года, но она просто исчезла.

И я задумалась: почему фигуристки вынуждены достигать своего пика или испытывать это давление, чтобы выйти на пик в 15 лет? Почему у них нет возможности сказать: «Знаете, сейчас мне 15 и в 19 я все еще буду здесь, и мне все еще будет что показать».

Мне кажется, из-за того, что у вас в России большой резерв талантливых фигуристок и серьезной конкуренции между ними, очень сложно «расти» в собственном ритме, – сказала Витт.

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