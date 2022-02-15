Пресс-атташе ФФКР: «Валиева плохо себя почувствовала. Подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина со ссылкой на главу пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константина Выборнова объяснила, почему Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине.
Валиева заняла первое место.
«Выборнов сказал, что она плохо себя почувствовала. Подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию», – сказала Ермолина.
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