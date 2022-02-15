Наталья Бестемьянова: «Валиева не каталась так, как она умеет. Представляете, какой запас у нее даже с ошибкой на тройном акселе»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила итоги женской короткой программы на Олимпиаде в Пекине, где лидирует россиянка Камила Валиева.

«Я считаю, что Камила не каталась так, как она умеет. Конечно, вся эта ситуация (с делом о допинге – Sports.ru) на нее подействовала, но она боец, просто боец.

Даже при том, что была ошибка в тройном акселе, она не упала, не получила deduction. Она спасла каскад, потому что толчок на лутц, конечно, был не очень хороший, но она сделала. Она набрала такое количество баллов за свои роскошные вращения!» – сказала Бестемьянова «Матч ТВ».

«Представляете, какой запас у Валиевой, даже с ошибкой на тройном акселе она стала первой – это потрясающе. Хотя я, конечно, понимаю, что прокат ей дался очень трудно – и каскад, был и степ-аут на тройном акселе, но она боец.

Трусова рискует, падает с тройного акселя, но идет на него, что заслуживает уважения. Роскошно откаталась и Щербакова, очень за нее рада. Сакамото прекрасно каталась и могла бы быть второй, но Щербакова также была хороша, так что, конечно, все справедливо», – цитирует Бестемьянову ТАСС.

«Через этот стресс порой не может пройти даже взрослый, а ей всего 15 лет». Кто болел за Валиеву с трибун и что говорили на Первом канале