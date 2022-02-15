Анна Щербакова: «Я сегодня вообще не нервничала. Чувствовала, что владею каждым моментом»

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила итоги короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Щербакова показала второй результат, набрав за прокат 80,20 балла.

«Я сегодня вообще не нервничала. Чувствовала, что владею каждым моментом.

У меня действительно новые коньки, но мне это никак не мешает.

Да, я плакала на тренировках. Я просто очень эмоциональная, это довольно типичное для меня состояние.

Главное – собраться в нужный момент», – сказала Щербакова.

⚡ Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде-2022, Щербакова – 2-я, Сакамото – 3-я, Трусова – 4-я