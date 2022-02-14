Олимпийская чемпионка Ю-На Ким о деле Валиевой: «Спортсмен, который нарушает допинговые правила, не может продолжать игру. Этот принцип должен соблюдаться без исключений»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Южной Кореи Ю-На Ким высказалась об участии россиянки Камилы Валиевой в Олимпийских играх в Пекине.

Во время Игр стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступления на Олимпиаде, при этом разбирательства по данному делу еще продолжаются.

«Спортсмен, который нарушает допинговые правила, не может продолжать игру. Этот принцип должен соблюдаться без исключений. Труд и мечты всех участников ценны в равной степени», – написала кореянка в инстаграме.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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