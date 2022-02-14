Участники Олимпиады, заразившиеся коронавирусом, будут оставаться в Пекине до полного выздоровления – даже после закрытия Игр

Спортсмены и любые члены спортивных делегаций, заразившиеся коронавирусом во время Олимпиады, будут оставаться в Пекине до полного выздоровления – даже после окончания Игр.
Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.
«Действующие в настоящее время меры противодействия COVID-19 распространяются на всех участников Игр, у которых положительный результат теста.
Изоляторы и бригады общественного здравоохранения на объектах будут продолжать работать до тех пор, пока это необходимо, даже до окончания Паралимпийских игр, обеспечивая тот же уровень обслуживания, что и во время Игр.
Для выхода из изоляции правила, установленные в плейбуках и в корректировке мер противодействия COVID-19, останутся в силе.
Местные организаторы будут продолжать предлагать свою поддержку, если какое-либо лицо останется в изоляции после закрытия Олимпийских игр.
Все ответственные организации будут нести ответственность за организацию обратных поездок в свою страну при поддержке оргкомитета в отношении операций по вылету», – заявили в МОК.