Участники Олимпиады, заразившиеся коронавирусом, будут оставаться в Пекине до полного выздоровления – даже после закрытия Игр

Спортсмены и любые члены спортивных делегаций, заразившиеся коронавирусом во время , будут оставаться в Пекине до полного выздоровления – даже после окончания Игр.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

«Действующие в настоящее время меры противодействия распространяются на всех участников Игр, у которых положительный результат теста.

Изоляторы и бригады общественного здравоохранения на объектах будут продолжать работать до тех пор, пока это необходимо, даже до окончания Паралимпийских игр, обеспечивая тот же уровень обслуживания, что и во время Игр.

Для выхода из изоляции правила, установленные в плейбуках и в корректировке мер противодействия COVID-19, останутся в силе.

Местные организаторы будут продолжать предлагать свою поддержку, если какое-либо лицо останется в изоляции после закрытия Олимпийских игр.

Все ответственные организации будут нести ответственность за организацию обратных поездок в свою страну при поддержке оргкомитета в отношении операций по вылету», – заявили в .