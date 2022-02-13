Депутат Милонов: «Всякое бывало в нашей спортивной истории. Не бывает совсем дыма без огня, но это не применительно к Валиевой ни в коем случае»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки .

Во время в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Сегодня выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет заседание по данному делу. По его итогам решится, сможет ли фигуристка продолжить участие в Играх.

«Спортсмены лучше, чем мы знают какие-то маленькие нюансы, которые нам могут быть не известны.

Если этот шаг совершен по беспределу, и на ровном месте девочку обвинили в употреблении допинга, а оснований к этому нет никаких, то, конечно же нужно будет предпринять серьезные шаги.

Ответные меры должны последовать, потому что это неправильно. Искренне верю и надеюсь, что все опасения в отношении допинга – абсолютно беспочвенные.

Всякое бывало в нашей спортивной истории, и вы конечно же помните об этом. Никогда не бывает совсем дыма без огня, но то не применительно к Валиевой ни в коем случае.

Лучше мы примем нашего атлета, который чистый, но занял не первое место, чем того, кто занял первое место, но не чисто. Что касается нашей Камилы, то никаких серьезных, фактических оснований для ее отстранения не будет», – сказал Милонов.