Директор по коммуникациям МОК о деле Валиевой: «Мы огульно никого не обвиняем. Если речь идет об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря во время чемпионата России. Известно о пробе стало 8 февраля после выступления фигуристки в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Дело решается, поэтому я не могу высказывать те или иные точки зрения.

Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы ее оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение», – заявил Адамс на пресс-конференции.

«Мы огульно никого не обвиняем. Каждая из наших стран таким же образом строит законодательство. Если речь идет об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой.

Мы соблюдаем строгость. Все правила соблюдается: команда России здесь выступает без флага и гимна. должен сохранять политический нейтралитет», – цитирует Адамса «Матч ТВ».

Также он ответил на вопрос, может ли золото за победу в командном турнире перейти американским фигуристам.

«Мы должны дождаться, когда расследование завершится. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем никаких вероятностей. Вопрос будет рассмотрен максимально быстро», – сказал Адамс.

4-й день ждем решения по Валиевой. В дело включился CAS. Онлайн