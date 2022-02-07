Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мишина и Галлямов, Чэн Пэн и Ян Цзинь, Книрим и Фрэйзер выступят с произвольными программами в командном турнире

7 февраля в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пары представят произвольные программы. За Россию выступит дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Командные соревнования

7 февраля

Пары

Произвольная программа

Начало – 4:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Первый канал».

Старт-лист

1. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада)

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

3. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 4.53

5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай)