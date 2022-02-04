Ирина Роднина: «Я что, больная, что ли? Зачем смотреть этот командный турнир? Отстаем мы от американцев – ну и пусть. Еще догоним и обгоним»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала результаты первого дня командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. 

После трех видов лидирует сборная США, российская команда отстает на 2 балла. 

«Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаем мы от американцев – ну и пусть. Еще догоним и обгоним.

Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», – сказала Роднина.

«Наверное, третье место для Кондратюка – это хороший результат. Для танцев и пар, наверное, плохо.

Что касается вопросов к судейству в спортивных парах, то китайская пара – сильная, давайте честно. Вэньцзинь Суй и Цун Хань – чемпионы мира, серебряные призеры ОИ, достаточно давно выступают.

Любой спортсмен у себя дома будет выступать с большей отдачей. Что касается Синициной и Кацалапова, то Никита сам сказал, что была ошибка», – цитирует Роднину «Чемпионат».

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