Ирина Роднина: «Я что, больная, что ли? Зачем смотреть этот командный турнир? Отстаем мы от американцев – ну и пусть. Еще догоним и обгоним»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала результаты первого дня командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

После трех видов лидирует сборная США, российская команда отстает на 2 балла.

«Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаем мы от американцев – ну и пусть. Еще догоним и обгоним.

Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», – сказала Роднина.

«Наверное, третье место для Кондратюка – это хороший результат. Для танцев и пар, наверное, плохо.

Что касается вопросов к судейству в спортивных парах, то китайская пара – сильная, давайте честно. и – чемпионы мира, серебряные призеры ОИ, достаточно давно выступают.

Любой спортсмен у себя дома будет выступать с большей отдачей. Что касается Синициной и Кацалапова, то Никита сам сказал, что была ошибка», – цитирует Роднину «Чемпионат».

Большой старт Олимпиады! Фигуристы проиграли США старт командника: Кацалапов ошибся из-за льда, Мишина/Галлямов в 0,19 балла от победы. Онлайн