Заявку на командный турнир Олимпиады-2022 нельзя поменять в случае выявления коронавируса у фигуристов (ТАСС)

Сборные не смогут поменять заявку на командный турнир по фигурному катанию на в Пекине, если тест на коронавирус у кого-то из спортсменов окажется положительным.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в оргкомитете турнира.

«В случае положительного результата теста на ковид страны уже не смогут поменять заявку на командный турнир. Именно поэтому сроки подачи заявок и передвинули с утра на вечер», – сообщил источник.

Командный турнир стартует 4 февраля. Заявки на него должны быть поданы сегодня до 16:00 по московскому времени.

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