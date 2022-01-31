Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах: «Каждый наш искренний шаг способен склонить чашу весов в сторону справедливости»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин создал петицию с призывом вернуть сборной России возможность выступать с флагом и гимном страны на Олимпийских играх.

Из-за антидопинговых санкций спортсмены будут выступать на зимних Играх в Пекине под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).

«Скоро стартует очередная Олимпиада, и я очень жду ее. Общаясь со многими нашими ребятами и тренерами, я знаю, как усердно, в поте лица, каждый день они готовятся к этому важнейшему событию. Невероятный труд, который вызывает мое безмерное уважение!

Не скрою, что, хотя с моего личного выступления на ней прошло много лет, я четко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль – главную награду за труд всей твоей жизни. Мне искренне хочется пожелать каждому нашему спортсмену пережить эти мгновения!

Поэтому мне вновь невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. WADA (Всемирное антидопинговое агентство – Sports.ru) ввела очередные санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны. И я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт!

На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости! Эта петиция, если и не дойдет до WADA, то точно попадется на глаза тем, кому не безразлична судьба России на международной спортивной арене.

А я, как и миллионы россиян, продолжу поддерживать Россию и российских спортсменов, под каким бы гимном, гербом и флагом они ни выступали. И каждое слово в поддержку, каждое действие, каждый шаг, уверен, приближает их и нас к справедливости. Я абсолютно уверен, что уже скоро все изменится. Но только лишь в случае, если мы будем неравнодушны», – написал Ягудин в своем инстаграме.