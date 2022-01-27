В Федерации фигурного катания Казахстана сообщили, что неизвестные угрожают убийством тренеру Сергею Воронову

Вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен заявила, что неизвестные угрожают российскому тренеру Сергею Воронову.

34-летний специалист с октября 2021 года возглавляет сборную Казахстана.

«Я бы, возможно и не стала делать эту пресс-конференцию, если бы не было одного очень серьезного момента.

С моим приходом в федерацию произошли большие изменения, они коснулись многих тренеров, многих функционеров, которым это было невыгодно и неинтересно, я могу это смело сказать, начиная с финансовой стороны и заканчивая спортивными ресурсами.

Что меня заставило дать пресс-конференцию: позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан.

Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание», – заявила Тен на пресс-конференции.