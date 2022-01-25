223 спортсмена представят сборную США на Олимпиаде в Пекине: 114 мужчин, 108 женщин и 1 небинарный атлет

Олимпийский комитет США объявил состав национальной команды на зимние Игры-2022 в Пекине.

В список вошли 223 спортсмена: 114 мужчин, 108 женщин и один небинарный атлет – фигурист Тимоти ЛеДюк.

В истории сборной США это вторая по величине делегация на зимние Олимпийские игры после Пхенчхана-2018, где участвовали 228 американских спортсменов. В Сочи-2014 команду представляли 222 человека.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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