Татьяна Тарасова о составе сборной России на Олимпиаду: «Коляда — счастливчик! Лучше бы Туктамышевой так везло»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Пекин-2022 Михаил Коляда Анна Щербакова Александра Трусова Спорт-Экспресс Андрей Мозалев Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине. 

В женских соревнованиях выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, в мужских – Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Михаил Коляда, который пропустил чемпионат Европы из-за травмы. 

В команду не попал Евгений Семененко – на чемпионате Европы он был пятым. Победил Кондратюк, Мозалев занял четвертое место. 

«Какое место занял Семененко на чемпионате Европы? Понятно, почему его не взяли.

Коляда — счастливчик! Лучше бы Лизе (Туктамышевой) так везло», — сказала Тарасова. 

Мозалев, Дэвис и Смолкин, Щербакова, Трусова, Валиева вошли в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

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