Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.
В женских соревнованиях выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, в мужских – Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Михаил Коляда, который пропустил чемпионат Европы из-за травмы.
В команду не попал Евгений Семененко – на чемпионате Европы он был пятым. Победил Кондратюк, Мозалев занял четвертое место.
«Какое место занял Семененко на чемпионате Европы? Понятно, почему его не взяли.
Коляда — счастливчик! Лучше бы Лизе (Туктамышевой) так везло», — сказала Тарасова.
Мозалев, Дэвис и Смолкин, Щербакова, Трусова, Валиева вошли в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине