Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.

В женских соревнованиях выступят , и , в мужских – , и , который пропустил чемпионат Европы из-за травмы.

В команду не попал Евгений Семененко – на чемпионате Европы он был пятым. Победил Кондратюк, Мозалев занял четвертое место.

«Какое место занял Семененко на чемпионате Европы? Понятно, почему его не взяли.

Коляда — счастливчик! Лучше бы Лизе (Туктамышевой) так везло», — сказала Тарасова.

Мозалев, Дэвис и Смолкин, Щербакова, Трусова, Валиева вошли в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине