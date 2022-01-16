Александр Жулин: «У меня такое ощущение, что Тутберидзе не знает, нужно Трусовой прыгать пять четверных или нет. Саша, мне кажется, все решает сама»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Жулин женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о контенте Александры Трусовой.

На чемпионате Европы в Таллине фигуристка завоевала бронзу.

«У меня такое ощущение, что Этери Тутберидзе не знает, нужно Трусовой прыгать пять четверных прыжков или нет. Саша, как мне кажется, все решает сама, и в этом ее сила, вся ее соль. Она не была бы Трусовой, если бы не пробовала свои прыжки. А вы можете себе представить, если она их все соберет?» – сказал Жулин.

«Место мне не важно – не борюсь ни с кем, выступаю сама с собой». Трусова падает, упускает титулы, но не сдается

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