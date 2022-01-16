Александр Жулин: «У меня такое ощущение, что Тутберидзе не знает, нужно Трусовой прыгать пять четверных или нет. Саша, мне кажется, все решает сама»

Тренер по фигурному катанию поделился мнением о контенте .

На чемпионате Европы в Таллине фигуристка завоевала бронзу.

«У меня такое ощущение, что не знает, нужно Трусовой прыгать пять четверных прыжков или нет. Саша, как мне кажется, все решает сама, и в этом ее сила, вся ее соль. Она не была бы Трусовой, если бы не пробовала свои прыжки. А вы можете себе представить, если она их все соберет?» – сказал Жулин.

«Место мне не важно – не борюсь ни с кем, выступаю сама с собой». Трусова падает, упускает титулы, но не сдается