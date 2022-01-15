Кацалапов о победе на ЧЕ: «Вообще все идет достаточно тяжело, но тем интереснее путь.ЧЕ-2022 дал нам огромную мотивацию перед Олимпиадой»

Российские фигуристы и поделились эмоциями от победы на чемпионате Европы-2022 в Таллине.

«Мы безумно рады сегодняшнему дню, атмосфера на катке была потрясающая. Зрители нас очень поддерживали», – сказала Синицина.

«Вообще все идет достаточно тяжело. Но тем интереснее наш путь и наши приключения. Мы никогда не сдавались и не опускали руки. Этот ЧЕ дал нам огромную мотивацию перед Олимпиадой. И хочу поблагодарить свою самую лучшую и замечательную партнершу.

У меня по поводу произвольного танца смешанные чувства. Были несколько микромоментов с моей стороны. Они не повлияли на уровни, но они были, я о них знаю, нам нужно успеть это почистить и наработать. И самое важное – еще больше накатать эту программу. Чтоб как рыба в воде, чтобы мы катили с пустой головой. Могли открыться и проживать программу, а не работать.

Готовы ли мы бороться с парами, которых сегодня не было? Оценивают нас судьи. К себе я могу быть только самокритичным. Будем хорошо кататься – будет соответствующий результат», – приводит слова Кацалапова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.