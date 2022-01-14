Тамара Москвина: «Всегда хочется придумать что-то такое, чтобы люди сказали: «Опять эта бабушка что-то напридумывала, когда она уже угомонится»

Тренер по фигурному катанию рассказала о любви к своей работе.

«Всегда смотрю прокаты соперников. Может, не всегда на арене прямо получается – но обязательно потом пересматриваю. Это ж для меня школа такая – другие тренеры не сидят ведь сложа руки – что-то придумывают, разрабатывают, мне интересно. Да и если я скажу, что все знаю, – это будет глупо. Все идет вперед и изменяется, отставать нельзя.

Чтоб развивать свои пары – надо развиваться самой. Мне интересна моя работа – и мне всегда хочется придумать что-то такое, что поразит людей, чтоб они удивились: «Опять эта бабушка что-то напридумывала, непонятно, когда она уже угомонится».

Я ж работаю не чтобы конкурировать – мне просто очень интересно то, что я делаю. Музыку выбрать, костюм изменить, людей соединить, если у них разные характеры. Всегда хочется, чтоб твои спортсмены привлекли больше внимания публики, хлопали им больше – а не гнаться вечно за медалями. Если придумаешь что-то интересное – и результат придет», – приводит слова Москвиной корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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