Мишина и Галлямов установили три мировых рекорда на чемпионате Европы

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов сегодня установили два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме баллов.

На чемпионате Европы в Таллине они получили за обе программы 239,82 балла. Пара превзошла сумму других россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (236,43 балла), которую те показали сегодня же.

За произвольную программу Мишина и Галлямов набрали 157,46 балла. Предыдущий рекорд принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй – Цун Хань (на чемпионате мира-2019 они получили 155,60 балла).

Накануне Мишина и Галлямов обновили мировой рекорд в короткой программе – 82,36 балла.

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