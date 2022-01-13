Дейв Лиз: «Ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам. Они даже в 17 лет едва держатся»

Американский блогер Дейв Лиз поделился мнением о методах работы российского тренера по фигурному катанию .

«В России наиболее интересно наблюдать за тем, сможет ли конкурировать с Тутберидзе. Его юниоры обладают лучшей техникой прыжков, чем ученики Тутберидзе, но им еще предстоит обрести красивую «обертку» и овладеть правилами игры. Яна Рудковская может предложить фигуристам большой финансовый успех, и это, возможно, помешает им перейти в «Самбо-70».

Поднятие возрастного ценза может обернуться катастрофой для команды Тутберидзе. Их 17-летние фигуристки едва держатся. Медведева достигла пика на чемпионате России 2017 года и была тенью самой себя на Олимпиаде-2018. С каждым сантиметром роста фигуристки Тутберидзе слабеют. Достаточно взглянуть на Липницкую, Медведеву, Загитову и Щербакову, чтобы понять, насколько опасно 18-летие для спортсменок этой группы.

Неудивительно, что Плющенко поддерживает повышение возрастного ценза. Его техника — от Алексея Мишина, который умеет работать с фигуристами постарше.

Посмотрите показательные выступления Медведевой и Загитовой на чемпионате России в конце декабря. Программы без сложных прыжков позволяют оценить истинное качество катания и компоненты. Потом посмотрите недавние прокаты Мао Асады, Костнер или даже Мишель Кван, катающейся на роликах на парковке.

А теперь скажите мне, у кого есть настоящие навыки катания на коньках и умение интерпретировать музыку, а кто — просто робот, чья способность кататься заключается в пантомиме и вращениях, разработанных для девочек предпубертатного возраста.

Удручающе наблюдать такое истощение у девушек, которые должны выступать со страстью. Кристи Ямагучи совершенствовала катание и прыгала все свои тройные, пока ей не исполнилось 30 лет. А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», – рассказал Лиз.

У Алины Загитовой новый номер. Что это было?

Тутберидзе пришла в «Пусть говорят» – и досталось всем: Загитовой (дважды), Медведевой, Трусовой, Плющенко, Розанову