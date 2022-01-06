Пападакис и Сизерон снялись с чемпионата Европы, чтобы не заразиться коронавирусом перед Пекином-2022

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Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступят на чемпионате Европы.

«Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине, чтобы избежать заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине, которые являются их главной целью», – сообщили в Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG).

Чемпионат Европы пройдет в Эстонии с 12 по 16 января.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Коляда, Синицина и Кацалапов

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