Рудковская о Гном Гномыче: «У таких родителей, как мы с Плющенко, по определению не могут быть глупые дети»

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию , рассказала о своих детях.

«Когда начинаются разговоры про Сашу, про Арсюшу, я могу сказать так: если эти дети будут работать, они должны добиться успехов. Саша – очень талантливый мальчик, его эмоции на льду, его техника – папина. Когда говорят, что есть кто-то лучше, ну покажите, кто лучше, покажите – пока не видели.

Если бы у него не было примера перед глазами, сколько работают мама и папа, наверное, у него не было бы таких результатов. Он ведь реально много работает. Он давно бы у нас был еще более техничным, если бы не перелом руки.

Мне так жалко его, когда я вижу, как он катается, чтобы поддерживать форму, переживает, что потерял какой-то прыжок, какой-то каскад. Для него не существует другой жизни, он выбрал для себя этот путь, его никто не заставляет.

Сейчас дети совершенно по-другому развиты, они как губки впитывают, все понимают. У таких родителей, как мы с Женей, по определению не могут быть глупые дети. Они и правда очень умные. Арсюша уже ходит и смотрит, что и как, все контролирует, двери открывает, замки закрывает», – приводит слова Рудковской журнал ОК!

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