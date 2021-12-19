Алина Загитова зарегистрировала ИП и указала основным видом деятельности «Деятельность рекламных агентств»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата регистрации ИП – 16 декабря 2021 года.

Основной вид деятельности – «Деятельность рекламных агентств». Также среди видов деятельности ИП указаны «Деятельность в области художественного творчества», «Деятельность учреждений культуры и искусства», «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения», «Деятельность спортивных объектов» и другие.

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