Александра Трусова: «Со мной очень тяжело. Не учусь балансировать в отношениях в людьми, стою на своем, пытаюсь решать все сама»

Российская фигуристка рассказала о своем характере и о том, что больше всего ценит в других людях.

– Когда последний раз боялась услышать слово «нет»?

– Наверное, когда вышла на лед после того, как не каталась, и мне не разрешали прыгать. Я настояла, конечно.

– Твое человеческое качество, которое считаешь главным?

– Целеустремленность. Надо все время поставить какую-то новую цель и ее достичь. Не могу стоять на месте, мне надо обязательно поставить и добиться, поставить и добиться.

– А что особенно ценишь в других людях?

– Терпение и спокойствие, наверное.

– Как учишься балансировать в отношениях с другими людьми?

– Со мной очень тяжело, и я не учусь балансировать. Всегда стою на своем мнении, пытаюсь решать все сама.

– Самое жесткое, что делала, когда была рассержена?

– Включала музыку, прыгала четверной после проката. Он не получался, я опять включала музыку и опять прыгала четверной. Опять включала музыку, опять прыгала, пока не прыгну.

– А за пределами льда? Разбить вазу, разбить окно, от злости проломить стену?

– Да нет. Может быть, дверью хлопнула не сильно.

– Настанет ли тот день, когда Саша Трусова изменится?

– Думаю, нет, – сказала Трусова в интервью Первому каналу.

Готовы к чемпионату России по фигурному катанию? Без Косторной, зато с Трусовой и Валиевой, а еще – с раскладами на Олимпиаду