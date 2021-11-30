ISU: «Идея отмены чемпионата Европы по фигурному катанию не обсуждалась и не обсуждается»

В Международном союзе конькобежцев ( ) не обсуждают идею отмены чемпионата Европы по фигурному катанию в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее из-за нового штамма был отменен Финал Гран-при в японской Осаке.

«Идея отмены чемпионата Европы в ISU не обсуждалась и не обсуждается», – заявили в ISU.

Чемпионат Европы должен пройти в Таллинне с 10 по 16 января 2022 года.

Отмена финала Гран-при – провал федерации: за 2 года там не придумали, как проводить турниры в пандемию, и забили на юниоров