Ирина Роднина о травме Алены Косторной: «Это уже все, поезд ушел»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала информацию о снятии чемпионки Европы Алены Косторной с чемпионата России из-за травмы.

«Это уже все, поезд ушел. Хорошая девочка как спортсменка, «симпотешная». Но что вы хотите?

Я сожаления не выражаю никогда, потому что есть дурацкое выражение «спорт есть спорт», но оно есть и означает умение держать удар, проходить между травмами, персональную работу тренера со спортсменом и каждого в отдельности. Это особенность работы в спорте, хотим мы этого или не хотим.

Я как спортсменка с любой тренировки могла уйти, не просто потеряв возможность выступать, а инвалидом. И как тренер я могла уйти с каждой тренировки без спортсменов, с которыми я работала много-много времени.

Я боюсь слова «талант», но у Косторной есть способности, она, как мне казалось, была к фигурному катанию расположена больше всех. И внешностью, и фигурой, и техникой. Она именно каталась, а не прыгала, и в ее катании были потрясающие прыжки и вращения.

Почему я говорю «было», потому что сейчас у нее травма. Я бы хотела все это видеть у нее дальше, надеюсь, она восстановится. Мы всегда говорим, что возраст смешной, но мы сами загоняем наших спортсменок, когда говорим, что у них есть лишь одна возможность реализовать себя – заскочить на Олимпийские игры до 17 лет», – сказала Роднина.

Косторная – мимо олимпийского отбора из-за травмы, ей нельзя на лед 20 дней. Кто еще жив в группе Тутберидзе?