Татьяна Тарасова: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова продюсера, жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской в ее адрес.

Тарасова в программе «Секрет на миллион» сказала, что пока не видит потенциал у сына Плющенко и Рудковской – 8-летнего Александра Плющенко, который занимается фигурным катанием. 

В ответ Рудковская заявила, что мнение Тарасовой не является для нее авторитетным: «Она потенциал не видит, а Мишин, Орсер и Арутюнян видят».

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — сказала Тарасова. 

Татьяна Тарасова: «Противостояние Плющенко с Тутберидзе – это смешно. Может, Рудковская решила, что так полезнее для раскрутки»

Яна Рудковская: «Мне непонятна резкая смена курса Тарасовой. Два года назад за нее заступился Плющенко, когда команда Тутберидзе унизила ее в инстаграме»

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