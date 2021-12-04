Яна Рудковская: «Мнение Тарасовой о моем ребенке не является основополагающим. Она потенциал не видит, а Мишин, Орсер и Арутюнян видят»

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Продюсер Яна Рудковская, мать 8-летнего фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыча), прокомментировала слова Татьяны Тарасовой в адрес сына.

Ранее Тарасова заявила, что пока не видит потенциал у юного спортсмена.

«Саше всего восемь лет. У него есть все каскады 2+2, дупель только начал прыгать и сломал руку, но думаю, в течение месяца восстановит. Мальчики вообще медленнее развиваются в спорте, чем девочки. Но в прошлом году он не проиграл ни одного старта, будучи самым маленьким из участников.

Так что смотря с кем сравнивать. Она не видит (потенциал), а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны.

Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то являются авторитетными, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, ее мнение по поводу моего ребенка не является основополагающим.

Саша только в самом начале своего пути, у него все впереди. Я знаю, что если мой сын будет много работать и у него не возникнет проблем с травмами, то он станет очень хорошим спортсменом. И я бы не хотела, чтобы мой сын закончил в 15-17 лет, как это часто происходит в одном известном штабе с девочками», – сказала Рудковская.

Тарасова о сыне Плющенко: «Пока не очень вижу потенциал. Он неплохо катается, надо только годика два помолчать»

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