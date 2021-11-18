Александра Трусова: «Восстанавливаюсь после травмы. Ключевое – хорошо подготовиться к чемпионату России»

Фигуристка Александра Трусова сообщила, что готовится к чемпионату России, который пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
Ранее Трусова снялась с Гран-при Японии из-за травмы ноги.
– Что для вас сейчас самое ключевое?
– Конечно, подготовиться хорошо к чемпионату России.
– Восстанавливаетесь после травмы?
– Да, восстанавливаюсь, тренируюсь уже.
– Судя по всему, все замечательно?
– Да, – сказала Трусова в программе «Доброе утро» в эфире Первого канала.
Трусова отказалась от Гран-при из-за таинственной травмы, в которую не верит Тарасова. Теперь она аутсайдер в битве за Пекин-2022?