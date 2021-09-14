Евгения Медведева планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что планирует поехать на -2022 в качестве комментатора.

– Знаю, что ты можешь поехать в . В какой роли собираешься на Олимпиаду?

– В первую очередь, в той роли, которая была у меня на Гран-при России (в качестве комментатора). А еще вместе с Олимпийским комитетом России ( ), чтобы поддержать наш спорт и нашу команду.

Я надеюсь, я там окажусь, и не будет никаких трудностей, которые возникли перед Токио-2020. Я должна была поехать и на летние Игры, но не вышло. Мы решили остаться в России, потому что была сложная ситуация, не все были вакцинированы.

Но сейчас все в порядке. Надеюсь, все получится, – сказала Медведева в интервью инстаграму МОК.