Евгения Медведева: «Мое сердце свободно. Наверное»

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об отношениях и описала идеальное свидание.

На что ты обратишь внимание при первой встрече с парнем? Какие качества в парнях тебя привлекают? А какие отталкивают?

– Первым делом я обращаю внимание на прическу и парфюм. А еще мне, как и любой девушке, важно, чтобы молодой человек проявлял интерес. Но слишком напористые ребята меня пугают и отталкивают.

Твое сердце свободно?

– Свободно. Наверное.

Кто твой звездный краш?

– Звездный краш на данный момент — Райан Рейнольдс.

Идеальное свидание для тебя – это… 

– Я больше отношу себя к интровертам, поэтому идеальное свидание — это время наедине друг с другом, в очень тихом месте. Возможно, пустой парк. Обязательно вечер, вкусная еда, а еще я  люблю, чтобы на улице было холодно, – сказала Медведева.

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