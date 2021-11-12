, хореограф группы , прокомментировал информацию о травме фигуристки Дарьи Усачевой.

«Это всегда тяжело, когда ты понимаешь, что должен сидеть и ждать, когда заживет травма, и осознавать, что твои конкурентки идут вперед и не собираются останавливаться. Можно себе представить, какое будет психологическое состояние у спортсмена. Что дальше будет происходить — это уже зависит от характера спортсмена, насколько он воспрянет как птица феникс и будет продолжать работать, несмотря ни на что», – сказал Железняков.

«Как себя чувствует Даша, я вам ответить не могу, потому что сейчас не нахожусь в Японии, но, думаю, что подавленно чувствует. Как может быть по-другому? Прилетела в Японию на серьезный старт, и такое произошло. Это спорт, что поделаешь, травмы случаются и на тренировках тоже, всякое бывает в нашем сложном виде спорта, — лед скользкий, как говорится.

На моих занятиях я не замечал каких-либо проблем, не было никаких вопросов, Дарья занималась, танцевала, все было нормально. Я думаю, что сейчас у девочек идет нервное перенапряжение, жесткая конкуренция, они стараются, рвутся вперед. Даже тренер порой не может их в этом остановить, потому что надо работать — Олимпиада на носу, все хотят «выстрелить». Очень опасно, когда такие вещи происходят.

Нам нужно опасаться травм, девочкам нужно поберечь себя, иногда знать меру. Я не скажу, что есть вина тренера, — девочки сами из-за этой конкуренции бегут вперед паровоза. Спорт невозможен без травм.

Девочки уже взрослые, и они должны понимать, когда нужно остановиться, немного придержать себя в плане тренировочного процесса. Когда есть ощущение, что мышцы сдают, нужно предупреждать тренера, он же не телепат», – цитирует Железнякова «Матч ТВ».

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