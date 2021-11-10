Туктамышева снялась с Кубка Австрии из-за температуры, у ряда других фигуристов – недомогание («Матч ТВ»)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с Кубка Австрии в Граце по причине температуры, у ряда других спортсменов – недомогание. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Турнир пропустят также Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган не стал разглашать причины снятия спортсменов.
«Я такого не слышал», – ответил Коган на вопрос, есть ли у фигуристов подозрение на коронавирус.
«Если вы знаете о том, что у Коляды и Туктамышевой температура, то у вас большая прозорливость. То, что они снялись... Снялись. Для меня удивительно, причем тут все остальное», – добавил гендиректор ФФКР.
Кубок Австрии стартует 12 ноября в Граце.