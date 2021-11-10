Туктамышева снялась с Кубка Австрии из-за температуры, у ряда других фигуристов – недомогание («Матч ТВ»)

Теги сборная России ФФКР Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Михаил Коляда Александр Коган Глеб Лутфуллин Cup of Austria by IceChallenge Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с Кубка Австрии в Граце по причине температуры, у ряда других спортсменов – недомогание. Об этом сообщает «Матч ТВ». 

Турнир пропустят также Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган не стал разглашать причины снятия спортсменов. 

«Я такого не слышал», – ответил Коган на вопрос, есть ли у фигуристов подозрение на коронавирус.

«Если вы знаете о том, что у Коляды и Туктамышевой температура, то у вас большая прозорливость. То, что они снялись... Снялись. Для меня удивительно, причем тут все остальное», – добавил гендиректор ФФКР

Кубок Австрии стартует 12 ноября в Граце. 

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