Туктамышева снялась с Кубка Австрии из-за температуры, у ряда других фигуристов – недомогание («Матч ТВ»)

Российская фигуристка снялась с Кубка Австрии в Граце по причине температуры, у ряда других спортсменов – недомогание. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Турнир пропустят также и .

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) не стал разглашать причины снятия спортсменов.

«Я такого не слышал», – ответил Коган на вопрос, есть ли у фигуристов подозрение на коронавирус.

«Если вы знаете о том, что у Коляды и Туктамышевой температура, то у вас большая прозорливость. То, что они снялись... Снялись. Для меня удивительно, причем тут все остальное», – добавил гендиректор .

Кубок Австрии стартует 12 ноября в Граце.