Гран-при Японии. Самарин, Игнатов, Уно, Чжоу и Риццо выйдут на лед с короткими программами

12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному мужчины покажут короткие программы. В турнире участвую российские фигуристы Макар Игнатов и Александр Самарин.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13.04 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт)
Первая разминка
1. Као Миура (Япония)
2. Сота Ямамото (Япония)
3. Томоки Хиваташи (США)
4. Камден Пулкинен (США)
5. Макар Игнатов (Россия) – 13.38
Вторая разминка
6. Винсент Чжоу (США)
7. Нам Нгуен (Канада)
8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
9. Александр Самарин (Россия) – 14.12
10. Шома Уно (Япония)
11. Маттео Риццо (Италия)
Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов