Гран-при Японии. Самарин, Игнатов, Уно, Чжоу и Риццо выйдут на лед с короткими программами

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12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному мужчины покажут короткие программы. В турнире участвую российские фигуристы Макар Игнатов и Александр Самарин.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Токио, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.04 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Као Миура (Япония)

2. Сота Ямамото (Япония)

3. Томоки Хиваташи (США)

4. Камден Пулкинен (США)

5. Макар Игнатов (Россия) – 13.38

Вторая разминка

6. Винсент Чжоу (США)

7. Нам Нгуен (Канада)

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

9. Александр Самарин (Россия) – 14.12

10. Шома Уно (Япония)

11. Маттео Риццо (Италия)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов

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