Гран-при Японии. Самарин, Игнатов, Уно, Чжоу и Риццо выйдут на лед с короткими программами

12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному мужчины покажут короткие программы. В турнире участвую российские фигуристы Макар Игнатов и Александр Самарин.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

(NHK Trophy)

Токио, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.04 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Као Миура (Япония)

2. (Япония)

3. Томоки Хиваташи (США)

4. (США)

5. (Россия) – 13.38



Вторая разминка

6. (США)

7. (Канада)

8. Хван (Южная Корея)

9. (Россия) – 14.12

10. (Япония)

11. (Италия)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов