Брайан Орсер: «Перед прошлым сезоном Медведевой было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Она была настоящей чемпионкой»

Канадский тренер по фигурному катанию рассказал о том, почему двукратная чемпионка мира прекратила с ним сотрудничество.

— Перед прошлым сезоном ваш клуб покинула Евгения Медведева. Вас удивило, что Женя больше ни разу не участвовала в турнирах?

— Нет, я не был удивлен. Евгения изо всех сил хотела тренироваться в Канаде. Но она отправилась на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Евгения написала мне об этом сообщение, так что я узнал об этом от нее, а не от других. Это было очень любезно и вежливо с ее стороны.

Но она продолжает все равно давать столько нашему виду спорта, даже сейчас, перейдя в профессионалы. Она отлично взаимодействует с фанатами, которые ее обожают, комментирует на ТВ, участвует в шоу… Она блистательна. Евгения может работать и аналитиком фигурного катания.

Я помню, как сопровождал ее на Гран-при России осенью 2019 года, на ее последнем полноценном турнире. Тогда, по моему мнению и по мнению многих специалистов, она исполнила свое лучшее выступление за всю карьеру.

В молодом возрасте она столько сделала для фигурного катания. И продолжает делать. Я так горжусь ею. Слежу за ней в Инстаграме, она очень занята, пишет столько сообщений. Я рад, что она счастлива и делает то, что ей нравится.

— Нет ощущения, что она так и не раскрыла свой потенциал полностью? Фигурному катанию не хватает Медведевой?

— Она была лидером и вдохновляющим примером для всех этих девочек. Женя была чемпионкой, настоящей чемпионкой. Когда она попала к нам, то хотела создать новый стиль и продолжать кататься, она хотела стать сильнее. Думаю, наш совместный опыт был очень хорошим и что большего она сделать уже не могла, – сказал Орсер.

Официально Медведева не объявляла о завершении карьеры. Она не выступала на соревнованиях с 2019 года.

Теперь Медведева катается с Даней Милохиным (15 млн подписчиков в тиктоке): он пел с Басковым, носил платье и уже уронил Женю на лед

Смелый дебют Медведевой-комментатора: легко шутила, вспоминала свои выступления и тренировала дикцию на тайской фамилии