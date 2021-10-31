Татьяна Тарасова: «Полностью поддерживаю Жулина, предложившего добавлять Туктамышевой баллы за возраст»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила предложение Александра Жулина ставить дополнительные баллы фигуристкам за их возраст.

Ранее Жулин, говоря о чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, заявил, что если такая система появится на соревнованиях, это будет мотивировать спортсменок продолжать карьеры.

«Полностью поддерживаю Александра Жулина, предложившего добавлять Туктамышевой баллы за возраст. Интересное предложение!

Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеры – это правильно. Но насколько реально реализовать идею – не знаем. Мне было бы интересно понаблюдать за такими изменениями», – сказала Тарасова.

Жулин о дополнительных оценках за возраст фигуристок: «Такая система будет мотивировать продолжать карьеры. Туктамышева – пример для других»

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