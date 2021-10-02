Камила Валиева: «В караоке дуэтом спела бы с Щербаковой или Квителашвили. С кем бы грабила банк? С Косторной»

Российская фигуристка ответила на вопросы о популярности, тренировках и рассказала, с кем бы спела в караоке, а с кем ограбила бы банк.

– Ощущаешь себя звездой?

– Нет. Потому что до звезды еще очень далеко.

– Чему тебя научила популярность?

– Тому, что нужно быть скромнее и повежливее с людьми. Мне так удобнее, я внутренне себя ощущаю спокойнее и безопаснее, когда я скромнее.

– Переживаешь, когда постишь фотки в инстаграм?

– Да, очень. Потому что не знаю, как люди отреагируют – понравится им или не понравится. А может, мне вообще не нравится эта фотография, зачем я это выкладываю? Какие-то такие странные мысли. А потом думаю: так, это же пост в инстаграме, все нормально, спокойно.

– Если бы ты была актрисой, в каких фильмах играла бы?

– Все, кроме ужасов и фантастики, мне почему-то не очень нравится. Если выбирать между комедией и драмой, то комедия. Драмы слишком много в жизни, комедии меньше.

– Если бы ты оказалась в караоке, какую песню спела бы?

– Don’t worry, be happy.

– А если бы нужно было петь дуэтом, то с кем?

– Наверное, с Аней Щербаковой или с Морисом. Я с ними больше всего общаюсь, мне с ними будет комфортнее и веселее.

– Представь, что ты грабишь банк. Кто будет твоим напарником?

– Алена. Она очень быстро соображает, у нее очень много планов всяких разных, – сказала Валиева в эфире Первого канала.